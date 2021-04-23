Haberler Haberler Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar...

'da son durum ne? kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar...

Kripto paralar arasında en çok tercih edilenlerden biri olan 'da son durum merak konusu oldu. Piyasada yaşanan büyük dalgalanmalar, en büyük ikinci kripto para olarak gösterilen Ethereum'un son durumun merak edilmesine sebep oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, " ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte Ethereum'da son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 07:50
Ethereum'da son durum ne? 1 Ethereum kaç dolar? Ethereum yükseldi mi? İşte detaylar...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 23 Nisan Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,237.04 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,28% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 258,167,688,422 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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