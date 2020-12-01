Haberler Haberler Çin’in uzay aracı Chang'e 5 Ay’a indi! İşte Chang'e 5'e dair detaylar...

’in 'e 5 Ay’a indi! İşte Chang'e 5'e dair detaylar...

'in 'e 5 ismini verdiği ve yüzeyinden örnek toplamak üzere Çin tarafından Ay'a gönderilen insansız Ay yüzeyine inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. İşte Chang'e 5 insansız aracına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:13
Çin’in uzay aracı Chang'e 5 Ay’a indi! İşte Chang'e 5'e dair detaylar...

, Çin'in programı kapsamında Ay'a gönderilen 'e 5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

Chang'e 5'in temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek. Bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin, uzay programında önemli bir gelişme kaydedilecek.

Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı. Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

ÇİN 3. ÜLKE OLACAK!
Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Change'e-5'in hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde Çin, 1959 yılında Ay'a gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa...

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