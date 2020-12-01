Çin’in uzay aracı Chang'e 5 Ay’a indi! İşte Chang'e 5'e dair detaylar...

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in uzay programı kapsamında Ay'a gönderilen Chang'e 5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

Chang'e 5'in temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek. Bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin, uzay programında önemli bir gelişme kaydedilecek.

Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı. Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

ÇİN 3. ÜLKE OLACAK!

Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Change'e-5'in hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde Çin, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. 2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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