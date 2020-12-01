Anaokulları ve kreşler kapandı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde anaokulları için karar açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni corona virüsü tedbirleri ve kısıtlamalarının ardından 'Anaokulları ve kreşler kapandı mı?' sorusu, gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde okullar uzaktan eğitim sistemine geçerken, kreşler ve anaokullar kapsam dışında tutulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın yeni kararları açıklamasının ardından bir genelge yayınlayarak anaokulları ve kreşlerin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınacak. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenecek."