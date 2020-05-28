Son dakika: 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu cumartesi ve pazar günü (30-31 Mayıs) de 15 ilde devam edecek. Ancak gelecek haftalarda bu yasağa son verilecek.
İçişleri Bakanlığından, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." açıklamasında bulunuldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.
Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 22:06
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Son dakika: 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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