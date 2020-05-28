Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı! Yeni normalleşme adımları neler? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar neler? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Genel Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı!

Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı! Yeni normalleşme adımları neler? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar neler?

Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı! Yeni normalleşme adımları neler? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar neler?

Başkan kabine toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecinde alınan kararlar tek tek açıklanırken, seyahat kısıtlaması, , restoran ve cafelerin durumu merak konusu oldu. Peki, cafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kreş ve bakımevleri açılacak mı? Kamu personeli çalışma düzeni nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Başkan , tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından en merak edilen konular arasında seyahat kısıtlaması, , restoran, kafelerin durumu ve kamu personelinin normal mesai koşullarına dönüşü oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirtti. Başkan Erdoğan, şu ifadelerini kullandı: "0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

KREŞ VE BAKIMEVLERİ AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." ifadelerini kullandı.

KAMU PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan, "İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. " dedi.

HİPODROMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, "Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır." dedi.

  1. 28.05.2020
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