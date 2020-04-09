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09 Nisan 2020, Perşembe
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'dan güzel haber | Burak Akkul kimdir?

Burak Akkul'dan güzel haber | Burak Akkul kimdir?

Çok Gezinti programının sunucusu 'un geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Burak Akkul'un sağlık durumu ciddiyetini koruduğu için yopun bakıma da alınmıştı. Ünlü sunucu Burak Akkul Twitter hesabından patığı paylaşım ile corona virüsünü yendiğini açıkladı. Peki Burak Akkul kimdir? Burak Akkul ? İşte tüm soruların yanıtları...

Çok Gezenti programının sunucusu 'un corona virüsü testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Burak Akkul durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akkul sevenlerine müjdeli haberi Twitter'dan verdi ve corona virüsünü yendiğini açıkladı. Peki Burak Akkul kimdir, ve nereli?

'Çok Gezenti' programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu.

ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.


BURAK AKKUL KİMDİR?

Teve2 kanalında Çok Gezenti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul 1972 yılında 'nde dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, , , , Metin Uca ve 'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur

  1. 10.04.2020
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