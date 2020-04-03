Son Dakika Haberi: EPDK elektrik sayaçlarının 3 ay okunmamasına karar verdi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu oldukça önemli bir karara imza attı! Corona virüs salgını sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar alındı. karara göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma işlemi yapılmayacak. Aboneler, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura ödeyecek.
Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsüne önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak EPDK'dan flaş bir karar geldi. EPDK yaptığı açıklamada elektrik sayaçlarının 3 ay süeyle okunmamasına karar verdi. Abonelere tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
3 AY SAYAÇ OKUNMAYACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyada yaşanan durumu göz önüne alarak çok önemli bir karar aldı.
EPDK'dan corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarında sayaç okumama kararı alındı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
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