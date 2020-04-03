Son Dakika Haberi: EPDK elektrik sayaçlarının 3 ay okunmamasına karar verdi!

Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsüne önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak EPDK'dan flaş bir karar geldi. EPDK yaptığı açıklamada elektrik sayaçlarının 3 ay süeyle okunmamasına karar verdi. Abonelere tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

3 AY SAYAÇ OKUNMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyada yaşanan durumu göz önüne alarak çok önemli bir karar aldı.

EPDK'dan corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarında sayaç okumama kararı alındı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.