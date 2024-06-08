Meksika - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Meksika ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meksika - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Brezilya maçı 9 Haziran Pazar günü saat 04.00'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.