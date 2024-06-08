Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Slovenya - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Slovenya ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Bulgaristan maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.