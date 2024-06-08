Fransa - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fransa - Kanada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fransa ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Kanada maçı 9 Haziran Pazar günü saat 22.15'te oynanacak. Müsabaka Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.