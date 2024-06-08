Slovakya - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Slovakya - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Slovakya ile Galler kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovakya - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - Galler maçı 9 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.