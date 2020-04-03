Corona virüsü vakalarının ardındn dün gece saatlerinde Ankara'da, sabah saatlerinde de Van'da deprem meydana gelmesi vatandaşlara korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk deprem saat 23.23'te meydana geldi. 3,8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı. Çubuk ilçesinde 23.44'te 3,1 ve 23.53'te ise 2,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Ülkemizde corona virüsü vakaları devam ederken, Ankara ve Van'da arka arkaya yaşanan depremler vatandaşlarda büyük korku yaşattı. Ankara'da gece saatlerinde art arda deprem oldu. Çubuk ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3,8, 3,1 ve 2,7 şiddetinde. Sabah saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde de deprem meydana geldi.
GECE ANKARA'DA SABAH VAN'DA DEPREM
Gece Ankara'da yaşanan depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem daha meydana geldi. Deprem saat 08.44'te meydana geldi. Depremin derinliği, 12.99 kilometre olan olarak açıklandı. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
- 03.04.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika haberi: Arka arkaya yaşanan depremler korkuttu! Önce Ankara ardından Van'da deprem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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