Son dakika haberi: Arka arkaya yaşanan depremler korkuttu! Önce Ankara ardından Van'da deprem oldu

Ülkemizde corona virüsü vakaları devam ederken, Ankara ve Van'da arka arkaya yaşanan depremler vatandaşlarda büyük korku yaşattı. Ankara'da gece saatlerinde art arda deprem oldu. Çubuk ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3,8, 3,1 ve 2,7 şiddetinde. Sabah saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde de deprem meydana geldi.

GECE ANKARA'DA SABAH VAN'DA DEPREM

Gece Ankara'da yaşanan depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem daha meydana geldi. Deprem saat 08.44'te meydana geldi. Depremin derinliği, 12.99 kilometre olan olarak açıklandı. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.