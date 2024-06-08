Karadağ - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Karadağ - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Karadağ ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Gürcistan maçı 9 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARADAĞ - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE