İtalya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İtalya - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İtalya ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Bosna Hersek maçı 9 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak..