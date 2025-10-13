CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Milli güreşçilerden tam 43 madalya!

Milli güreşçilerden tam 43 madalya!

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 20 yaş altı milli güreşçilerimiz, Romanya’nın Kaloşvar kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 43 madalya kazandı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli güreşçilerden tam 43 madalya!

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonu 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

Şampiyonada altın madalya alan sporcular şunlar:

Grekoromen: Mahmut Yayla (67 kilo), Alkan Akar (77 kilo), Ahmet Enes Uzun (97 kilo), Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo)

Serbest stil: Ebubekir Gür (57 kilo), Bilal İnce (65 kilo), Yasin Uzun (74 kilo)

Kadınlar: Remziye Karadağ (53 kilo), Büşranur Özmez (55 kilo), Elif Atakan (57 kilo), Elif Sude Elmalı (65 kilo), Elif Şevval Kurt (68 kilo), İlayda Çin (72 kilo), Bükrenaz Sert (76 kilo)

En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
Bissouma'da flaş gelişme!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! 11:07
Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! 10:46
Bissouma'da flaş gelişme! Bissouma'da flaş gelişme! 10:39
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... 09:56
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
Daha Eski
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54