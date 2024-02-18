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Serbest Stil Güreş Milli Takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 00:50
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Serbest Stil Güreş Milli Takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakaları sona erdi.

Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye böylece İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.

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