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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 22:08
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

BURHAN AKBUDAK 5. OLDU

Öte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.

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