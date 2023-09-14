Haberler Güreş Taha Akgül'den dünya şampiyonası yorumu!

Taha Akgül'den dünya şampiyonası yorumu!

Son dakika spor haberleri... Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında mücadele edecek A Milli Güreş Takımı'mız, bu şehre gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "İnşallah yine altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:13
Taha Akgül'den dünya şampiyonası yorumu!

Serbest Stil A Milli Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Sırbistan'a gitti. 16-24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan şampiyonada milliler, tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak.

"HEDEFİM YİNE ALTIN MADALYA"

Serbest stilde 125 kilogramda mindere çıkacak olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, havalimanında açıklamalarda bulundu. Olimpiyat kotası ve altın madalya için mücadele edecek olan Akgül, turnuva için iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takımımızın durumu iyi. Genç bir ekibimiz var. Kaptan olarak takımdaki gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum. Ben de geçen senenin Avrupa ve Dünya şampiyonuyum. Bu yılın yine Avrupa şampiyonuyum. 3'te 3 ile yoluma devam ediyorum. Hedefim yine altın madalya. Kota elbette önemli ama hedefim yine altın madalya. İnşallah burada alabildiğimiz kadar olimpiyat kotası alarak rahatlamak istiyoruz. Paris yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz" dedi.

Son dünya şampiyonu olarak tüm rakiplerinin kendisine konsantre olacağını kaydeden Akgül, "Bu da bizim üzerimizde bir sorumluluk yaratıyor. Son dünya şampiyonu olmanın verdiği bir özgüven de var. Biz bunlara alıştık, bunları kaldırabilecek güçteyiz. Onlar bize ne kadar konsantre oluyorsa biz de onlara konsantre oluyoruz. Elimden geleni yapıp, inşallah yine altın madalya ile dönmek istiyorum" diye konuştu.

Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın turnuva kafilesi şu şekilde:

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Emrah Ormanoğlu

65 kg Cavit Acar

70 kg Servet Coşkun

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan İshak Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül

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