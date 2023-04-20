Türk rüzgarı

Güreşçilerimiz, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te devam eden Avrupa Şampiyonası'nda kürsüden inmiyor... Dün serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül ve 92 kilo güreşçimiz Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı. Soner Demirtaş (74) ve Emrah Ormanoğlu (61) bronz madalya kazanırken, kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar bugün finalde altın madalya için mücadele edecek. Gürcü Petriashvili'yi 3-1 yenen Taha, kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Azerbaycanlı Nurmagomedov'u 5-2 ile geçen Feyzzulah ise üst üste 2. kez şampiyon oldu.
Finalde Gürcü Petriashvili'yi 3-1 mağlup eden Taha, kariyerinde 10. kez Avrupa Şampiyonu odu.
Finalde Azerbaycanlı Nurmagomedov'u 5-2 yenen, Feyzullah üst üste 2. kez altın aldı.