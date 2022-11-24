Taha Akgül'den dünya şampiyonası yorumu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasında açıklamalarda bulundu. 32'nci yaşını kutlayan Akgül, 2024'e kadar bütün turnuvalarda hedefinin altın madalya olduğunu belirtirken, 2023'te düzenlenecek olan dünya şampiyonasında altın madalya alarak 2024 Fransa Olimpiyatları'na dünya şampiyonu olarak gitmek istediğini söyledi. Akgül, güreş kariyerini noktaladıktan sonra da Türk güreşine yönetim kademesinde hizmet etmek istediğini vurguladı.



"2022 YILINI YENİLGİSİZ KAPATTIM"

Sevdiklerinin kendisi için güzel bir doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen Akgül, artık spor için tecrübeli denilebilecek bir yaşta olduğunu ifade ederek, "2022 yılı benim için çok güzel geçti. 3 tane turnuvada altın madalya aldım ve 2022 yılını yenilgisiz kapattım. En iyi rakiplerimizi yenerek yılı yenilgisiz kapatmak çok önemliydi. Paris Olimpiyatları öncesi en iyi rakiplerime yine en iyisinin ben olduğumu göstermiş oldum. Çok iyi çalışıyorum, geçen yıldan daha iyi çalıştığımı söyleyebilirim. 1,5 ay oldu antrenmanlara başlayalı ve çok sıkı çalışıyorum. Geçen senenin üzerine çıkmam gerektiğini biliyorum çünkü rakiplerim 'biz Taha'dan gerideyiz' diyerek daha çok çalışacaklar. Ben de aradaki mesafeyi koruyarak açmak istiyorum. Onlardan daha çok çalışıyorum. Çok büyük özveriyle hem kondisyon hem kuvvet hem de teknik olarak geçen yılın üzerine koymam lazım. Bunun için varımı yoğumu güreşe veriyorum. Evlilik sonrası kendime yeni bir düzen oturttum. Bu düzenle de tekrardan 2023 yılında dünya şampiyonu olup direkt olarak olimpiyat vizesi almak istiyorum. Olimpiyatlara vize almak bizi için kriter değil ama 2023 Dünya Şampiyonası'nda vize maçları başlıyor. Orada inşallah dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara dünya şampiyonu sporcu olarak gitmek istiyorum" dedi.



"SERBEST GÜREŞTE ÇİFT HANELERE ULAŞAN İLK SPORCU OLMAK İSTİYORUM"

İstediği zaman şampiyon olabileceğini herkese gösterdiğini ifade eden Akgül, "2024'e kadar girdiğim her müsabakada hedefim altın madalya ve şampiyonluk. 38-39 yaşıma kadar bu işi rahatlıkla yapabilirim ama amacımız her zaman zirvede olmak ve zirveye yarışır şekilde veda etmektir. Biz kariyer olarak Türkiye'nin geliş geçmiş en iyi sporcularından biriyiz. Bunu da bu şekilde tamamlamak istiyoruz. ikincilik ve üçüncülükler bizim için başarı değil. O yüzden şampiyonluğa alıştığımız için halkımızın da bizden beklentisi altın madalya. Yenildiğimiz zaman travması çok ağır oluyor ve yıpranıyoruz. O yüzden biz şampiyon olacağız ve şampiyon olarak zirvede tamamlayacağız. Yoksa ben istediğim takdirde 2028 olimpiyatlarına kadar çok rahat güreşirim, belki şampiyonluk da kazanırım. Ben maddi anlamda çok getiri de sağlayabilirim ama bizim derdimiz bu değil. Maçın olduğu final gününde sadece ülkemizin bayrağını dalgalandırarak göndere çektirmeyi düşünüyoruz. 2 şampiyonluğu 3 yazdıracaksın, bu anlatılmaz bir duygu. Sırf sadece bunu düşünüyorsun. 9 Avrupa, 3 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu… Bunun verdiği keyif hiçbir şeye değişilmez. O yüzden seneye mesela 10'uncu olacak, çift haneli rakamlara çıkacağım. 10 serbest güreşte çok büyük bir rakam. Çift hanelere ulaşarak bunu başaran ilk sporcu ben olacağım inşallah hedefim o" diye konuştu.



"ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Güreş kariyerini noktaladıktan sonra Türk güreşine yönetim kademesinde hizmet vermek istediğini kaydeden Akgül, "Bu işin idareci kısmında olmak daha doğru olacak. Güreşi bıraktıktan sonra genç kardeşlerime hizmet etmek isterim. Ülkemizdeki bürokrasinin bize görev olarak ne vereceğini ben kestiremem, bu büyüklerimizin takdiridir. Biz hem mektepliyiz hem de alaylıyız. Bu işin mutfağından geliyoruz. Beden eğitimi mezunuyum, yüksek lisans mezunuyum, doktoramı da yapacağım. Kendimi akademik alanda da geliştiriyorum. Yöneticilik anlamında da ülkemize ve genç kardeşlerimize katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Bize bir görev verildiği zaman da ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından Taha Akgül, yakınları ve sevdikleri tarafından kendisi için WOC Kafe'de düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Partiye Taha Akgül'ün eşi Bianka Cekusz, arkadaşları, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, kulüp yöneticileri ve güreş camiasından isimler katıldı. Partide ASKİ Spor Kulübü tarafından Taha Akgül için yapılan ve sözleri Yusuf Eker'e ait olan 'Taha Akgül'e' isimli beste, hazırlanan video klip ile birlikte dinletildi.