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Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Milliler, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 22:21
Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Milliler, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın; 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, bronz madalya kazandı. 97 kiloda Metehan Başar ve 67 kiloda Murat Fırat ise beşinci olarak turnuvayı tamamladı.
Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla birinci olarak 2009'da Danimarka'da yapılan şampiyonadan bu yana ilk kez şampiyon oldu. 118 puanla Azerbaycan ise turnuvayı ikinci sırada tamamlarken; 110 puanla Sırbistan ise üçüncü sırada yer aldı.

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