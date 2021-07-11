Son dakika spor haberleri: Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3. gün saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte çeyrek finalistler ve tüm detaylar...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor. Yoğun ilgi gören organizasyon ile ilgili merak edilen tüm konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 11 Temmuz'da düzenlenecek. 11:00'da DMAX'den canlı yayınlanacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER!

1) Kırkpınar ağaları organizasyonu düzenler. Pehlivanları çağırır, yarışmaları düzenler, konukları ağırlar, yemek ve konaklama dahil birçok konuda belirleyici kişidir.

2) Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Çayırı'nın Balkan savaşlarında Yunanistan'a geçmesi ile birlikte, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde düzenlenmektedir. Bölgeye 'Er Meydanı' adı verilir.

3) Yarışmacılara 'Pehlivan' denir. Yarışmayı kazanmış olanlara 'Başpehlivan' ünvanı verilir ve altın kemer takılır. Bu ünvanı 3 yıl koruyabilen başpehlivan altın kemerin sahibi olmaktadır.

4) Müsabakalar müzik, mani ve dualar eşliğinde yapılmaktadır. Cazgır adı verilen ve bir nevi spiker görevini üstlenen sunucu, rakip pehlivanları er meydanına çağırır.

5) Pehlivanların ekipmanına Kispet adı verilir. Kispet manda, dana ve malak derisinden yapılan pantolondur.

ÖDÜL NE KADAR?

2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 60 bin TL, ikinciye 38 bin TL, üçüncüye de 20 bin TL verilecek.

MÜSABAKANIN SON GÜNÜ! BAŞPEHLİVANLAR...

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı. Organizasyonun son gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkan pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu. Deste ve küçük orta boylarındaki güreşlerle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek. Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak.

Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

RECEP KARA BAYGINLIK GEÇİRDİ!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti. Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.