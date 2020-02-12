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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kağıtsporlu Avrupa sahnesine çıkıyor

Kağıtsporlu Tanju Gemici Avrupa sahnesine çıkıyor

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı pehlivanı Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. Serbest stil müsabakalarında 125 kiloda Tanju Gemici 'yi temsil edecek.

Bu yıl 'nın Başkenti Roma'da düzenlenen olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor.

'un başarılı başpehlivanı de serbest stil müsabakalarında 125 kiloda 'yi temsil edecek. Şampiyona hakkında değerlendirme yapan Tanju Gemici, "Aynı zamanda başpehlivanım. Türkiye Şampiyonası ve Turnuvası'nda Taha ile final yaptık. Taha talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ülkemizi ve pehlivanlar şehri olan 'yi en iyi şekilde Avrupa arenasında temsil edeceğim. 13 Şubat'ta serbest stilde maçlar başlıyor. Uzun bir kamp sürecinden geçtim, burada deneyimli antrenörlerimizden çokça şey öğrendim. Şampiyonada elimden geleni yapacağım'' dedi. İtalya'da şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Gemici, "İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Rabbim inşallah Türk milletinin duasıyla İtalya'da zoru kolay kılar. Ağır sıklette sürekli geldiği için yine altın madalya bekleyecekler. Tabii ki bizim de hedefimiz altın madalya. Allah yardımcımız olsun. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu bayrağın verdiği bir heyecan var" diye konuştu.

  1. 12.02.2020
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