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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Şaphaneli öğrenciler güreşte madalya kazandı

Şaphaneli öğrenciler güreşte madalya kazandı

'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri güreş sporunda başarılarını devam ettiriyor. Öğrencilerine teşekkürlerini sunan Eğitim Müdürü , yaptığı açıklamada maddi manevi destek olan herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

Eğitim Müdürü , yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimiz bu sene ilk olarak katıldıkları 'A' kategorisinde 3 madalya almışlardı.

Öğrencilerimiz 'da yapılan "Grokoremen Güreş Turnuvası"nda bu sefer gençler 'B' kategorisinde adından söz ettirdi. Grokoremen gençler 'B' il finalinde 71 kilo da Bilgin Sönmez Altın, 81 kiloda Yusuf İlkay Erol Gümüş, 55 kiloda Furkan Karataş, Ali Kanat, Nuri Emre Özkan Bronz madalya aldılar. Öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi kutlar, maddi manevi destekleriyle sponsor olan tüm esnaflarımıza teşekkür ederim'' dedi.

  1. 12.02.2020
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