Şaphaneli öğrenciler güreşte madalya kazandı
Kütahya'nın Şaphane Anadolu Lisesi öğrencileri güreş sporunda başarılarını devam ettiriyor. Öğrencilerine teşekkürlerini sunan Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada maddi manevi destek olan herkese teşekkür ettiğini açıkladı.
Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimiz bu sene ilk olarak katıldıkları 'A' kategorisinde 3 madalya almışlardı.
Öğrencilerimiz Kütahya'da yapılan "Grokoremen Güreş Turnuvası"nda bu sefer gençler 'B' kategorisinde adından söz ettirdi. Grokoremen gençler 'B' il finalinde 71 kilo da Bilgin Sönmez Altın, 81 kiloda Yusuf İlkay Erol Gümüş, 55 kiloda Furkan Karataş, Ali Kanat, Nuri Emre Özkan Bronz madalya aldılar. Öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi kutlar, maddi manevi destekleriyle sponsor olan tüm esnaflarımıza teşekkür ederim'' dedi.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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