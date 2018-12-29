Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yeni yılın Türkiye ile dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
Aydın, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türk güreşinin başarılı bir yılı geride bıraktığını belirtti.
2018 yılında Türkiye'ye toplam 196 madalya kazandırdıklarını ve uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşı'nı 6 kez okutturduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Burada Olimpiyat kotası var. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya giren sporcular vize alacak. Sporcularımızın vizelerini almalarını sağlayarak 2020'de rahat bir programla Tokyo'ya hazırlanmayı amaçlıyoruz. Olimpiyatlarda ise dünyanın en iyi güreş takımıyla yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Ben, büyük bir özveri ile çalışan sporcu, antrenör ve tüm çalışma arkadaşlarımı başarılı bir yıl geçirdikleri için kutluyor, 2019 yılının tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."
- 29.12.2018 18:24
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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