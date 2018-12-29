Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'dan yeni yıl mesajı

Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı , yeni yılın Türkiye ile dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Aydın, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türk güreşinin başarılı bir yılı geride bıraktığını belirtti.

2018 yılında Türkiye'ye toplam 196 madalya kazandırdıklarını ve uluslararası turnuvalarda 'nı 6 kez okutturduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Burada Olimpiyat kotası var. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya giren sporcular vize alacak. Sporcularımızın vizelerini almalarını sağlayarak 2020'de rahat bir programla Tokyo'ya hazırlanmayı amaçlıyoruz. Olimpiyatlarda ise dünyanın en iyi güreş takımıyla yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Ben, büyük bir özveri ile çalışan sporcu, antrenör ve tüm çalışma arkadaşlarımı başarılı bir yıl geçirdikleri için kutluyor, 2019 yılının tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

  1. 29.12.2018 18:24
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