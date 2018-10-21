Hamza Yerlikaya'nın Taha Akgül'e güveni tam
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün Dünya Güreş Şampiyonası'nda talihsizlik yaşadığını belirtip, ''Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır.'' dedi.
Yerlikaya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Milli takımın şampiyonada birçok madalya kazanacağını umduğunu kaydeden Yerlikaya, ''Bir önceki Dünya Şampiyonası'ndan daha bol madalyalı bir şampiyona geçiririz diye temenni ediyoruz. Son zamanlarda amatör sporlarda, branşlarda iyi bir ivme yakaladık. Bunu biraz daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz organizasyonları yerinde takip ederek sporcularımızın ihtiyaçlarını, dertlerini görüp ona göre de tedbirlerimizi alacağız." diye konuştu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün çeyrek finalde elenmesini değerlendiren Yerlikaya, milli sporcunun müsabakaya çıktığı minderde teknik arıza yaşandığını hatırlattı.
Yerlikaya, ''Skorbordlarda çıkan arıza dolayısıyla 15-20 dakika bekletilmiş. Sporcumuz o sırada beklemiş ve teri geri çekiyor, yapışıyor. Bu tür olaylar yaşanabilir. Bu sonuç Taha'nın bundan sonra başarısız olacağı anlamına gelmez. Profesyonelce davranılması ve hazırlık yapılması gerekiyor. Bu şampiyona bitti ama bugünden sonra sanki bugüne kadar hiç başarılı ya da başarısız olunmamış gibi hazırlanıp yola devam edilmesi gerekiyor. Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır.'' yorumunu yaptı.
- 21.10.2018 19:00
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Hamza Yerlikaya'nın Taha Akgül'e güveni tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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