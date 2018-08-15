Kartepe’de yağlı güreş heyecanı yaşanacak
Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Sporseverlerin sabırsızlıkla beklediği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, birbirinden iddialı güreşçilerin kıran kırana mücadelelerine sahne olacak.
- 15.8.2018 13:13
-
Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret
Toplam 12
Yorum
4x4 hepsi altı maç oynayacak doldursun kasasını bunun yarısından fazlasını ceza olarak geri öder diğer yarısını oyuncu masrafı ohhh paraya bak
-
Hedef bitmez
Toplam 1
Yorum
senbeno volkanın kaleci olmadığını anlayamadınsa sen de boş işlerin hocasısın.
-
Fenerbahçe’den taraftarına teşekkür
Toplam 1
Yorum
Aslan Bizde FBahceye tesekkür ederiz o paraya cok ihtiyacimiz vardi.
Kartepe’de yağlı güreş heyecanı yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.