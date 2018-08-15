Kartepe’de yağlı güreş heyecanı yaşanacak
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Kartepe’de heyecanı yaşanacak

    Kartepe’de yağlı güreş heyecanı yaşanacak

    tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Güreşleri, Cumartesi günü yapılacak.

    Türkiye Şampiyonlarına ev sahipliği yapan Kartepe, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'nin ata spor olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Güreşleri, Cumartesi günü saat 11.00'da Hergeleci İbrahim 'nda başlayacak. Güreşlere ve Recep Kara başta olmak üzere 32 baş pehlivan ve 400'ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağlayacak.
    Sporseverlerin sabırsızlıkla beklediği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, birbirinden iddialı güreşçilerin kıran kırana mücadelelerine sahne olacak.
    1. 15.8.2018 13:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartepe’de yağlı güreş heyecanı yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN