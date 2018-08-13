Kurtdereli Güreşleri’ne Konyaaltı Belediyesi damga vurdu
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ne damga vurdu

    Kurtdereli Güreşleri’ne Konyaaltı Belediyesi damga vurdu

    Karasi Belediyesi tarafından düzenlenen 59’uncu Geleneksel ’ni finalde ’yu yenen güreşçisi kazandı. Başaltı boyunda da birinciliği Konyaaltı Belediyesi güreşçisi elde etti.

    'in Karasi İlçesi'nde düzenlenen 59. Geleneksel , 77'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren güreşler kıyasıya mücadele sahne oldu. Güreşçisi , güçlü rakipleri ve 'ü yenerek finale yükseldi. 59. Kurtdereli güreşlerinde finalde ile karşı karşıya gelen İsmail Balaban, normal sürede birbirlerine üstünlük kuramadı. Puanlama bölümünde ise İsmail Balaban, müthiş bir oyunla rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, başpehlivanlığı kazandı.


    Başaltı boyunda ise Konyaaltı Belediyesi güreşçisi , finalde Mustafa Yenisancak'ı yenerek birinciliği elde etti. Baş ve başaltı boyunda kürsüye Konyaaltı Belediyesi güreşçileri İsmail Balaban ve Sinan Kaya çıkarak, Kurtdereli güreşlerine damga vurdu. Altın kemeri kazanan Başpehlivan İsmail Balaban, zorlu müsabakalar yaparak, finale yükseldiğini belirterek, "Böyle önemli bir güreşi kazandığım için çok mutluyum. Kurtdereli er meydanında şampiyon olmayı hak ettim. Beni her zaman destekleyen ailem, sevenlerim ve Konyaaltı Belediye Başkanımız 'e teşekkür ederim" diye konuştu.


    Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te 59'uncu Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde birinciliği elde eden İsmail Balaban ve Sinan Kaya'yı tebrik etti. Başkan Böcek, " çok önemli bir yere sahiptir. Bu güreşlerde bizleri temsil eden tüm güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle baş ve başaltı boylarını belediyemiz güreşçilerinin kazanmasından mutluluk duyuyoruz. 59 yıldır bu geleneği sürdüren Karesi halkına teşekkür ederiz" dedi.

    1. 13.8.2018 13:04
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