Merkez Karesi ilçesi kırsal Kurtdere Köyü'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 59'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde 77 başpehlivan arasından finalde 3 kez üst üste kazanarak Kurtdere altın kemer sahibi olan ve Başpehlivan Orhan Okulu'yu yenen 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban oldu.



77'si başpehlivan olmak üzere bin 500 pehlivanın kol bağladığı güreşlere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey,Yavuz Subaşı, CHP Milletvekili Ahmet Akın, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Türkiye Güreşleri Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, ilçe belediye başkanları ve yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler, İspanya Ourense Belediyesi heyeti ve çok sayıda protokol katıldı.



Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri'ne AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Partili Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sahipliğini yaptı.



Yılın ağalığını, açık arttırmada 160 bin lira vermeyi taahhüt eden Yaşar Otomotiv sahaibi Yaşar Dalgıç kazandı.



'YAĞLI GÜREŞ DENİNCE AKLA KURTDERE GELECEK'



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Hedefimiz güreş denince akla Kurtdere'nin gelmesi. Her yıl bu hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Karesi ilçesinin adını güreş ve pehlivanlarla tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu yıl çok güzel güreşler oldu. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.



Yarı final müsabakalarında sakatlanan ve doktor raporuyla güreşi bırakan Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'ya mağlup olan Tanju Gemici 3'üncü oldu. Final müsabakası ise kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Geçen yılın Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban ile yine geçen yılın Kurtdere başpehlivanı Orhan Okulu, seyri güzel bir mücadele sergiledi. Hızlı başlayan güreşte iki sporcuda sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle sarı kart görürken, İsmail Balaban, puanla Orhan Okulu'yu yenerek 59'uncu Kırkpınar Güreşlerinin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu.