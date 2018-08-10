Akyazılı güreşciler göz doldyrdu
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    güreşciler göz doldyrdu

    Akyazılı güreşciler göz doldyrdu

    güreşçiler, ’da yapılan minikler başarı ile döndüler.

    'da yapılan minikler Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediye Başkanı , güreşçileri yalnız bırakmadı. Katılan tüm sporcular başarısı ile göz doldururken Başkanı Hasan Akcan hepsini ayrı ayrı tebrik ederek madalyalarını taktı. Başkan Akcan ve Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Dünya şampiyonu Akyazı Belediyesi Güreş antrenörü Kamil Özdağ'ı ve öğrencilerini şampiyonada yalnız bırakmayarak başarılarını tebrik ettiler.
    1. 10.8.2018 14:43
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