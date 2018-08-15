Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti
Avrupa Gençler Serbest Güreş şampiyonasında, Avrupa 3'üncüsü olan Oktay Güngör, Gençlik, Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret etti.
- 15.8.2018 13:37
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Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 13
Yorum
ffvbnc 20100 e kdr yasayacagını dusunuyo bu adam heralde
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
Mert biz rakipler olarak volkanı destekliyoruz keşke azizde aykutta olsaydı ama farketmez cocu ve koç ta onların izinde sorun yok devam edin
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
berlinale besiktasi iki yil tolga ve fabri yakti milli takimi ve fb yi de volkan yakti artik bu Kadar uzun Zaman ayni adamlarla devam edilmemeli
Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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