Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

    Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

    Avrupa Güreş şampiyonasında, Avrupa 3'üncüsü olan , Gençlik, Spor İl Müdürü ’nu ziyaret etti.

    'nın Roma şehrinde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonasında Balıkesirli güreşçi 125 kg'da Avrupa 3.sü büyük bir başarı kazandı. Antrenörü Niyazi Pandul eşliğinde İl Müdürü 'nu ziyaret eden Oktay Güngör, önümüzdeki ay 'da yapılacak ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceği sözünü verdi. Balıkesir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Oktay Güngör ve antrenörü Niyazi Pandül'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında ve Slovakya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında başarılar diledi.
    1. 15.8.2018 13:37
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