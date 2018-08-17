Türel, güreşçilerden yeni şampiyonluklar için söz aldı
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Türel, güreşçilerden yeni şampiyonluklar için söz aldı

    Türel, güreşçilerden yeni şampiyonluklar için söz aldı

    657. Kırkıpınar ’nde takım olarak şampiyon olan Güreş Takımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ’i makamında ziyaret etti.

    Kırkpınar'da üst üste 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren genç şampiyonları göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlayan Başkan Türel, şampiyonluklar beklediğini de belirterek genç sporculardan söz aldı.

    Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcuları ile Kırkpınar'da başaltıdan baş pehlivanlığa çıkarak 'nin en genç başpehlivanın ünvanına sahip olan Cengizhan Şimşek ve Roma'da yapılan Avrupa Genç Bayanlar Şampiyonası'nda 55 kiloda 3. olan Eda Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı 'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ASAT Spor Kulübü Başkanı Faruk Karaçay, ASAT Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa'nın yanı sıra ve genç güreşçiler katıldı.

    Türel yeni şampiyonluklar için söz aldı


    Kırkpınar'da 4 yıldır takım olarak şampiyon olan ASAT Güreş Takımı sporcularını kutlayan Başkan Menderes Türel, "Çok çalışacağız. Bu spor işi çok çalışmadan olmuyor. Ben her sabah yine 1,5 saat spor yaptım. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye her zaman spor yapmaya çalışıyoruz. Ben de eski bir sporcu olarak söylüyorum sporun esası çok çalışmak. Düzenli bir yaşamınızın olması ve kendinize iyi bakmanız önemli. Kendi performansınızı en iyi kendiniz ölçersiniz" dedi. Başkan Türel, daha nice şampiyonluklar beklediğini de dile getirerek genç sporculardan söz aldı.

    1. 17.8.2018 11:15
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