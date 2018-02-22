Yiğitlerden Mehmetçiğe destek
Güreş camiası, Afrin’de şehit olan askerlerin anısına organizasyonlar düzenledi. Gelirler şehit ailelerine bırakıldı
Güreş camiası, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi. 'BAŞPEHLİVANLAR Şehitler İçin Kol Bağlıyor' sloganıyla Afrin'de şehit düşen askerlerin anısına Salon Yağlı Güreşleri düzenlendi. Organizasyonda Konyaltı Belediyesi sporcusu İsmail Balaban başpehlivan oldu. Şehit ailelerinin yararına gerçekleştirilen organizsyona Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz, Salih Erinç, Serhat Balcı, Fatih Atlı, Serhat Gökmen ve Ekrem Yavuz gibi birçok başpehlivan katıldı. Güreşlerde pehlivanlar aldıkları ödülleri ve yollukların tamamını şehit ailelerine ve gazilere bağışladı.
Kalbimiz, duamız sizinle
Zeytin Dalı'na destek bununla da sınırla kalmadı. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde düzenlenen başka bir etkinlikte sporcular ile katılımcılar mindere Türk bayraklarının yanı sıra, "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı. Organizasyonda Kur'an-ı Kerim okunurken, katılımcılar objektiflere asker selamı verdi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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