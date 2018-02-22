Yiğitlerden Mehmetçiğe destek – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yiğitlerden Mehmetçiğe destek

    Yiğitlerden Mehmetçiğe destek

    Güreş camiası, ’de şehit olan askerlerin anısına organizasyonlar düzenledi. Gelirler şehit ailelerine bırakıldı

    Güreş camiası, 'de yürütülen Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi. 'BAŞPEHLİVANLAR Şehitler İçin Kol Bağlıyor' sloganıyla 'de şehit düşen askerlerin anısına Salon düzenlendi. Organizasyonda Konyaltı Belediyesi sporcusu başpehlivan oldu. Şehit ailelerinin yararına gerçekleştirilen organizsyona Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, , Salih Erinç, Serhat Balcı, , Serhat Gökmen ve Ekrem Yavuz gibi birçok başpehlivan katıldı. Güreşlerde pehlivanlar aldıkları ödülleri ve yollukların tamamını şehit ailelerine ve gazilere bağışladı.

    Kalbimiz, duamız sizinle
    'na destek bununla da sınırla kalmadı. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde düzenlenen başka bir etkinlikte sporcular ile katılımcılar mindere Türk bayraklarının yanı sıra, "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı. Organizasyonda Kur'an-ı Kerim okunurken, katılımcılar objektiflere asker selamı verdi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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