Yiğitlerden Mehmetçiğe destek

Güreş camiası, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi. 'BAŞPEHLİVANLAR Şehitler İçin Kol Bağlıyor' sloganıyla Afrin'de şehit düşen askerlerin anısına Salon Yağlı Güreşleri düzenlendi. Organizasyonda Konyaltı Belediyesi sporcusu İsmail Balaban başpehlivan oldu. Şehit ailelerinin yararına gerçekleştirilen organizsyona Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz, Salih Erinç, Serhat Balcı, Fatih Atlı, Serhat Gökmen ve Ekrem Yavuz gibi birçok başpehlivan katıldı. Güreşlerde pehlivanlar aldıkları ödülleri ve yollukların tamamını şehit ailelerine ve gazilere bağışladı.

Kalbimiz, duamız sizinle

Zeytin Dalı'na destek bununla da sınırla kalmadı. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde düzenlenen başka bir etkinlikte sporcular ile katılımcılar mindere Türk bayraklarının yanı sıra, "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı. Organizasyonda Kur'an-ı Kerim okunurken, katılımcılar objektiflere asker selamı verdi.