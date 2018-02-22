Burdurlu güreşçi milli mayoyu giyecek
BURDURLU güreşçi Vahide Nur Gök, nisan ayında Ukrayna'da yapılacak Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli mayoyu giyecek
Tekirdağ'da 17- 18 Şubat tarihlerinde yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Burdur'u temsil eden Emniyetspor Kulübü sporcusu Vahide Nur Gök, 73 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Gök, 4 Mart tarihinde Edirne'de başlayacak olan milli takım hazırlık kampına katılacak ve nisan ayında Ukrayna'da yapılacak Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli mayoyu giyecek.
Vahide Nur Gök, desteklerinden dolayı Burdur Emniyet Müdürü Arif Çankal'a teşekkür etti.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 5
Yorum
team system Umarım en kısa sürede Bayern ile yeniden karşılaşıp bu hesabı kapatırız .
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Final gibi derbi
Toplam 9
Yorum
team system Fener maçı bizim için derbimi oluyor ?
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 1
Yorum
gssssssssss masallara bak ıkıncı mac hem evınızde hem 11 e 11 bakalım kac tane atıcaklar sıze yıne rekor kırmayında
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