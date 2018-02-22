Burdurlu güreşçi milli mayoyu giyecek

Tekirdağ'da 17- 18 Şubat tarihlerinde yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Burdur'u temsil eden Emniyetspor Kulübü sporcusu Vahide Nur Gök, 73 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Gök, 4 Mart tarihinde Edirne'de başlayacak olan milli takım hazırlık kampına katılacak ve nisan ayında Ukrayna'da yapılacak Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli mayoyu giyecek.

Vahide Nur Gök, desteklerinden dolayı Burdur Emniyet Müdürü Arif Çankal'a teşekkür etti.