Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz finalde
Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarışan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz finale çıktı.
katılan Taha Akgül ilk Turda Kanadalı rakibini 10-0 ikinci turda ise Amerikalı rakibini yine 10-0 yenerek finale yükseldi.
Akgül finalde Amerikalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek.
92 kg'da Hüseyin Gündüz ise ilk turda Amerikalı rakibini 4-0 ikinci ve üçüncü turda ise yine Amerikalı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Hüseyin Gündüz finalde bu akşam Alman rakibi karşısında altın madalya arayacak.
Milli takım antrenörlerinden Abdullah Çakmar yönetiminde Amerika kampının ardından Küba'da turnuvaya katılan iki sporcu hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Çakmar, "Kampın son derece faydalı geçtiğini Küba'daki turnuvada da gördük. Her iki sporcumuz da elemelerde müthiş bir performans ortaya koydu. Ben finalde iki sporcumuzunda birinci olarak yurda döneceğine inanıyorum. Elbette asıl hedef Rusya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonası. Amacımız Rusya'ya tam olarak hazır olarak gitmek" dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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