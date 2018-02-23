Taha ve Hüseyin, altın madalya kazandı

Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında ABD'de 15 gün kamp yapan Taha ve Hüseyin, daha sonra Küba'da düzenlenen Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası'na katıldılar. Kariyerinde 1 Olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, çeyrek finalde Kanadalı Sean Allan Molle'yi 10-0, yarı finalde Amerikalı Ceron Francisko'yu 11-0 ve finalde bir diğer ABD'li sporcu Ben Durbin karşısında 11-0'lık galibiyetle altın madalyaya uzandı.



TAHA AKGÜL: ''6. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN HAZIRIM"

28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Dağıstan'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası için hazırlıklarına ABD'de 15 günlük kamp yaparak devam eden Taha Akgül, "Şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor. İnşallah geçen yıl kaybettiğim altın madalyayı alarak 6. kez kürsüye çıkacağım. 2018 yılı benim yılım olacak. Tokyo Olimpiyatları'na kadar yenilmeyi düşünmüyorum. 2020 Tokyo'da 2. olimpiyat şampiyonluğu ile hedeflerime ulaşmış olacağım" dedi.

HÜSEYİN GÜNDÜZ: ''SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR"

Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası'na 92 kiloda katılan ve altın madalyaya uzanan Hüseyin Gündüz ise, ilk turda ABD'li Nikko Reyes'i 10-0, çeyrek finalde de ABD'li Don Mc Neili 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda da ABD'li Nick Heflin'in maç anında sakatlanarak devam edememesi sonucunda Hüseyin finale kaldı. Hüseyin Gündüz, finalde Alman sporcu Gabriel Stark karşısında son saniyelerde aldığı bir puanla skoru 1-1'e taşıyarak avantajla altın madalyaya uzandı.



Eksiklerini görme adına iyi bir turnuva olduğunu belirten Hüseyin Gündüz, ''Burada 3 ABD'li ve bir Alman güreşçiyi yenerek altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Sıra Avrupa Şampiyonası'nda'' şeklinde konuştu.



Öte yandan ABD kampını katıldıkları turnuva ile tamamlayan milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, 26 Şubat tarihinde Ankara'ya dönerek, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edecekler.