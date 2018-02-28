Naim Süleymanoğlu'nun ismi şampiyonada yaşayacak
Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlayacak.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya, 82 kulüpten, 385 erkek ve 263 kadın sporcunun katılacağı bildirildi.
Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun büyük şampiyon ve rekortmen olduğuna dikkati çekerek, "Onun adına geleneksel olarak her yıl bir Türkiye Şampiyonası yapacağız. Birincisini Gaziantep'te başlatıyoruz. Müthiş bir katılım var. Yaklaşık 600 sporcu şampiyonada mücadele edecek." dedi.
Başkan Taşpınar, açılış törenini özel dövizlerle yapacaklarını hatırlatarak, "Naim Süleymanoğlu ismi ve Afrin'e yakın olmamız nedeniyle özel dövizlerle açılış seremonisine çıkacağız. Hem büyük bir şampiyonun ismi yaşatılacak, hem de Afrin'de teröristlerle savaşan ordumuza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:32
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
Naim Süleymanoğlu'nun ismi şampiyonada yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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