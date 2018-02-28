Naim Süleymanoğlu'nun ismi şampiyonada yaşayacak – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nun ismi şampiyonada yaşayacak

    Naim Süleymanoğlu'nun ismi şampiyonada yaşayacak

    Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlayacak.

    Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya, 82 kulüpten, 385 erkek ve 263 kadın sporcunun katılacağı bildirildi.

    Federasyon başkanı , yaptığı açıklamada, 'nun büyük şampiyon ve rekortmen olduğuna dikkati çekerek, "Onun adına geleneksel olarak her yıl bir Türkiye Şampiyonası yapacağız. Birincisini Gaziantep'te başlatıyoruz. Müthiş bir katılım var. Yaklaşık 600 sporcu şampiyonada mücadele edecek." dedi.

    Başkan Taşpınar, açılış törenini özel dövizlerle yapacaklarını hatırlatarak, "Naim Süleymanoğlu ismi ve Afrin'e yakın olmamız nedeniyle özel dövizlerle açılış seremonisine çıkacağız. Hem büyük bir şampiyonun ismi yaşatılacak, hem de Afrin'de teröristlerle savaşan ordumuza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:32
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