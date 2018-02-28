Rus sporcu dopingli çıktı, bronz madalya Türkiye'ye geldi
2017 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda Greko-Romen stil 75 kg'da mücadele eden Aleksadr Chekhirkin'de doping tespit edildi. Rus sporcuda doping çıkması sonucu 5. olan milli güreşçi Fatih Cengiz 3. olmuş oldu. Bu sonuçla madalyalara 1 bronz daha eklenen Türkiye Milli Takımı da 36 puanla dünya 2.'si oldu.
MUSA AYDIN: "SADECE 4 AY CEZA VERİLMESİ SKANDAL"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada doping konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını ve bu tip olaylarla karşı karşıya kalmadıklarını belirterek, "Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim 1 madalya daha alarak takım sıralamasında 2. olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren UWW kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2'si altın. İlk iki sırayı alan Rusya ve İran'ın altın madalyaları yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 2017 yılında Greko-Romen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve Dünya güreş birliği (UWW) tarafından en başarılı ülke seçilmişti. Diğer yandan Rus sporcu dopingli çıktı fakat verilen ceza çok komik. Sadece 4 ay men cezası geldi. Adeta önümüzdeki yılki Dünya şampiyonasında mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı ve bence bu büyük bir skandal" şeklinde konuştu
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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