 Bayraklı Belediyesi güreşte madalya bırakmadı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bayraklı Belediyesi güreşte madalya bırakmadı

    Bayraklı Belediyesi güreşte madalya bırakmadı

    İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, Cumhuriyet Kupası'nda Bayraklı Belediyesi güreş ekibi takım şampiyonu oldu.

    Organizasyona 9 kulüpten 110 sporcu katılırken, Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı, Antrenör Selahattin Karaman önderliğinde 6 birincilik, 3 ikincilik, 3 de üçüncülük elde etti. Oğulcan Dereli 110, Doğukan Efe Tümer 92, Kaan Gümüş 71, Özgür Çoban 65, Burak Ayancı 55 ve Eray Pala 48 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı. Enes Yavuz 65, Selim Al 55 ve Şahin Marlük 45 kiloda ikinci olurken, Mehmet Yiğit 71, Yunus Özekinci 65 ve Yunus Aloğlu da 60 kiloda üçüncü sırayı elde etti.

    Güreş takımının başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Güreş takımımız gerçekten güzel bir seri yakaladı. Katıldıkları turnuva ve şampiyonalarda sporcularımız derece elde ediyor. Her gün oyunlarına bir şey eklediklerini görüyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben, Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim" sözünden yola çıkarak tüm sporcularımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Güreş takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:47
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