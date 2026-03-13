Tek hedef zafer

Süper Lig'de arka arkaya oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı. Bu kötü günlerini geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılılar, yarın oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı rakibi karşısında galip gelmek isteyen İzmir ekibi, tekrar çıkışa geçip Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyor. İlk yarıda Alanya'da oynanan maçı, Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

İZMİR'DE 23 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 karşılaşmaya çıkan Göztepe, sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlarını memnun etti. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak alabileceği 36 puanın 23'ünü hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla Süper Lig'in en başarılı 5. takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte evindeki 2 maçlık kazanamama serisini de sona erdirmeyi hedefliyor.

STOİLOV'DAN FORVETE UYARI

Göztepe'de Juan yaklaşık 3 buçuk aydır sessiz. Janderson, 2. yarıda 2 gol atabilirken, ara transferde Brezilya'dan gelen Jeferson ve Guilherme ise sıfır çekti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, forvetleri pozisyonları değerlendirme konusunda uyardı.