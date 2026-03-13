CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Tek hedef zafer

Tek hedef zafer

Avrupa’yı hedefleyen Göz-Göz, yarın sahasında kozlarını paylaşacağı Akdeniz temsilcisini mağlup ederek, ligdeki kötü gidaşatına son vermek istiyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Tek hedef zafer

Süper Lig'de arka arkaya oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı. Bu kötü günlerini geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılılar, yarın oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı rakibi karşısında galip gelmek isteyen İzmir ekibi, tekrar çıkışa geçip Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyor. İlk yarıda Alanya'da oynanan maçı, Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

İZMİR'DE 23 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 karşılaşmaya çıkan Göztepe, sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlarını memnun etti. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak alabileceği 36 puanın 23'ünü hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla Süper Lig'in en başarılı 5. takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte evindeki 2 maçlık kazanamama serisini de sona erdirmeyi hedefliyor.

STOİLOV'DAN FORVETE UYARI

Göztepe'de Juan yaklaşık 3 buçuk aydır sessiz. Janderson, 2. yarıda 2 gol atabilirken, ara transferde Brezilya'dan gelen Jeferson ve Guilherme ise sıfır çekti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, forvetleri pozisyonları değerlendirme konusunda uyardı.

