Göztepe'nin deplasman fobisi

İzmir ekibi Göztepe, geçen sezon Süper Lig dış saha maçlarında başarılı olamamıştı. Tüm sezonu sadece 3 dış saha galibiyeti ile tamamlayan sarı- kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rize'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon deplasman fobisini sonlandırmak isteyen Göztepe, geçen sezon 6-3 yenildiği Rize'den de rövanşı almak istiyor.
İzmir ekibi Göztepe, geçen sezon Süper Lig dış saha maçlarında başarılı olamamıştı. Tüm sezonu sadece 3 dış saha galibiyeti ile tamamlayan sarı- kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rize'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon deplasman fobisini sonlandırmak isteyen Göztepe, geçen sezon 6-3 yenildiği Rize'den de rövanşı almak istiyor.