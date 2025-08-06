CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'nin deplasman fobisi

Göztepe'nin deplasman fobisi

İzmir ekibi Göztepe, geçen sezon Süper Lig dış saha maçlarında başarılı olamamıştı. Tüm sezonu sadece 3 dış saha galibiyeti ile tamamlayan sarı- kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rize'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon deplasman fobisini sonlandırmak isteyen Göztepe, geçen sezon 6-3 yenildiği Rize'den de rövanşı almak istiyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'nin deplasman fobisi
İzmir ekibi Göztepe, geçen sezon Süper Lig dış saha maçlarında başarılı olamamıştı. Tüm sezonu sadece 3 dış saha galibiyeti ile tamamlayan sarı- kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rize'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon deplasman fobisini sonlandırmak isteyen Göztepe, geçen sezon 6-3 yenildiği Rize'den de rövanşı almak istiyor.
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak
DİĞER
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Sol kanada ‘süper’ yıldız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Beşiktaş'a Uduokhai şoku!
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 büyüklerin transfer kapışması! 3 büyüklerin transfer kapışması! 15:49
Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! 15:28
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! 14:13
Ali Akman Keçiörengücü'nde! Ali Akman Keçiörengücü'nde! 14:09
Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:07
Beşiktaş'a Uduokhai şoku! Beşiktaş'a Uduokhai şoku! 14:00
Daha Eski
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:58
12 Dev Adam'ın özel maçta konuğu Litvanya 12 Dev Adam'ın özel maçta konuğu Litvanya 12:58
Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak 12:40
Kartal St. Patrick's maçına hazır Kartal St. Patrick's maçına hazır 12:18
Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta! Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta! 12:14
G.Saray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! G.Saray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! 12:06