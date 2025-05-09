CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Maestro Ada'dan

Maestro Ada'dan

Göz-Göz, orta sahada yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamamak için rotasını kardeş kulübüne çevirdi. Başkan Ankersen’in İngiltere’deki diğer takımı kırmızı-beyazlılardaki Nijeryalı yıldız için Taha Altıkardeş’le takas düşünülüyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maestro Ada'dan

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa kupaları hedefini sürdüren Göztepe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon orta sahada yaşadığı istikrarsızlığı yeni sezonda yaşamamak istiyor. Göz-Göz, orta sahaya kaliteli bir takviye yapmak için İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yu transfer listesine aldı. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, hem tecrübesi hem de çok yönlülüğüyle teknik heyetin ilgisini çektiği öğrenildi.

34 KEZ MİLLİ

Kariyerinde Rangers ve Charlton gibi kulüplerin formasını da giyen Aribo, son üç sezondur Southampton oynuyor. İngilizlerin, sözleşmesinin son yılına giren Aribo için yaklaşık 5 milyon pound talep ettiği iddia edilirken, Göztepe yönetimi genç stoperi Taha Altıkardeş'i teklifin içine dahil ederek bir takas formülü önerdi. İzmir ekibinin önerisinin, takas artı bir miktar bonservis ücreti içerdiği belirtildi. İki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Aribo, bu sezon 35 maçta 3 gol kaydetti. 34 kez Nijerya Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli maestro, 2 de gol attı.

F.Bahçe'den Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı
Arteta istemedi F.Bahçe devreye girdi! İşte Kanarya'nın yeni transferi
DİĞER
Ceylan, çırpındıkça dibe çekilir
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD'li Robert Prevost oldu
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF yeni formatı duyurdu! TFF yeni formatı duyurdu! 00:49
Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" 00:49
Sacha Boey'e hırsızlık şoku! Sacha Boey'e hırsızlık şoku! 00:49
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 00:49
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı 00:49
Yıldız isim takımda kalıyor! Yıldız isim takımda kalıyor! 00:49
Daha Eski
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 00:49
G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... 00:49
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... 00:49
Adalı'dan Demir Ege açıklaması! Adalı'dan Demir Ege açıklaması! 00:49
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! 00:49
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 00:49