Maestro Ada'dan

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa kupaları hedefini sürdüren Göztepe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon orta sahada yaşadığı istikrarsızlığı yeni sezonda yaşamamak istiyor. Göz-Göz, orta sahaya kaliteli bir takviye yapmak için İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yu transfer listesine aldı. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, hem tecrübesi hem de çok yönlülüğüyle teknik heyetin ilgisini çektiği öğrenildi.

34 KEZ MİLLİ

Kariyerinde Rangers ve Charlton gibi kulüplerin formasını da giyen Aribo, son üç sezondur Southampton oynuyor. İngilizlerin, sözleşmesinin son yılına giren Aribo için yaklaşık 5 milyon pound talep ettiği iddia edilirken, Göztepe yönetimi genç stoperi Taha Altıkardeş'i teklifin içine dahil ederek bir takas formülü önerdi. İzmir ekibinin önerisinin, takas artı bir miktar bonservis ücreti içerdiği belirtildi. İki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Aribo, bu sezon 35 maçta 3 gol kaydetti. 34 kez Nijerya Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli maestro, 2 de gol attı.