Devlerin gözdesi

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe'nin 23 yaşındaki santrforu Romulo Cardoso, lig ve kupadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de kaydettiği 11 golün yanında yaptığı 9 asistle de Göztepe'nin bu sezon gösterdiği performansta büyük pay sahibi oldu. Romulo Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar ilerleyen Göz-Göz'de 4 maçta 4 gol, 1 asist üretmeyi başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyerken, 15 gol 10 asiste imza atarak 25 gole doğrudan katkı yaptı.

GÖZTEPE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Romulo, sergilediği performansla ilk olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekse de Avrupa'nın önemli takımları Brezilyalı oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Hollanda devleri Ajax ve Feyenoord, genç sambacıyla ilgileniyor. Her iki takımın da temsilcileri, İzmir ekibinin evindeki Hatayspor ve Galatasaray maçlarını tribünden takip edeceği öğrenildi. Göz-Göz'ün, sözleşmesi 2028'de bitecek Romulo için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu bildirildi.