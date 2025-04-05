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Haberler Göztepe Göztepe'ye servet

Göztepe'ye servet

Kupada Beşiktaş’ı yıkan Romulo, Feyenoord’un radarında. Hollanda devi, devre arası 23 yaşındaki golcü için 12 milyon euro teklif etmişti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Göztepe'ye servet

Beşiktaş'a attığı 3 golle Göztepe'ye kupada 49 yıl sonra yarı finali getiren Romulo, transferin gözdesi oldu. Brezilyalı yıldız, devre arasında 12 milyon euro'yla Göz-Göz'ün kapısını çalan ancak ret yiyen Hollanda ekibi Feyenoord'un listesinde yer almaya devam ediyor. Voetbal International'de yer alan habere göre, Feyenoord'un teknik heyet sorumlusu Mark Ruijl, İzmir'de Romulo'yu canlı olarak izledi. Kırmızı-beyazlıların Carranza ve Ueda'nın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istediği ve en güçlü adayın Romulo olduğu yazıldı. 23 yaşındaki sambacı, bu sezon 24 maçta 15 gol, 8 asist yaptı. Romulo'nun Göztepe ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor. İzmir ekibi, birçok talibi olan başarılı santrforunun transferinden tarihi bir bonservis bekliyor.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE OLUR

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov da Romulo'ya transfer teklifleri geldiğini doğruladı. Bulgar teknik adam "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten ciddi teklif aldık ama kulübümüz reddetti. Kulüp olarak hedeflerimiz var ve hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır" dedi.

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