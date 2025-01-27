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Haberler Göztepe Net fırsatları harcadık

Net fırsatları harcadık

Stoilov: “İlk yarıda 3-4 net fırsat vardı. Bir gol daha bulmalıydık”

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Net fırsatları harcadık

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Muhteşem bir ilk yarı oynadık. 3-4 tane net fırsat vardı. Minimum bir gol daha bulmalıydık. İkinci yarının başlamasıyla birlikte bireysel hata yaptık, rakibe asist gibi oldu. Ondan sonra belirli bir süre oyundan koptuk. Arka arkaya goller yedik. Konsantrasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Bir gol daha bulduk.. Kalitemizi gösterme açısından iyi bir maçtı" dedi.

ROMULO'NUN BOŞU YOK

Sezonun ilk yarısındaki F.Bahçe maçında golünü atan Romulo, dünkü mücadelede atılan 2 golün asistini yaptı. Romulo, Beşiktaş maçında da iki asist yaparken, G.Saray maçında ise gol atmıştı.

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