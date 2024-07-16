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Odey Göztepe'ye

Göztepe'nin daha önce temasa geçtiği Stephen Odey için ısrarı sürüyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Odey Göztepe'ye

Göztepe'nin daha önce temasa geçtiği Stephen Odey için ısrarı sürüyor. Yönetim, Randers'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti için temaslarını sıklaştırdı. Üçüncü bölgede de alternatifli bir kadroyla yola çıkmak isteyen Göz- Göz'ün Odey transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Asıl mevkisi olan santrfor dışında kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu geçen sezon 34 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. Son 3 sezonu Randers'ta geçiren Nijeryalı bu süreçte 97 karşılaşmada 23 kez ağları sarstı, 6 golün de pasını verdi. Kulübü ile sözleşmesi 2025'te bitiyor.

YUNUS MALLI İÇİN HAREKAT

Göztepe orta saha da alıyor. Sarı-kırmızlıların Konya ile sözleşmesi sona eren on numara pozisyonunda görev yapan Yunus Mallı ile temasa geçtiği iddia edildi. Geride kalan süreçte orta alana sadece Solet hamlesi yapan İzmir temsilcisinin, Süper Lig tecrübesi olan 32 yaşındaki futbolcu ile orta sahayı daha fazla güçlendirmesinin hedeflendiği belirtildi. Şu an kulüpsüz statüde yer alan deneyimli futbolcu kariyerine Almanya ekibi VfL Kassel'de başlarken, Monchengladbach, Mainz, Wolfsburg, Union Berlin, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Konya'da oynadı.

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