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Göztepe Billal Messaoudi’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak!

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkan Göztepe'de çalışmalar devam ediyor. İzmir ekibi, KV Kortrijk takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Billal Messaoudi’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:23
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Göztepe Billal Messaoudi’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak!

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncularda yavaş yavaş belli olmaya başladı.

İlk olarak takımda kiralık bulunan futbolcuların durumunu masaya yatıran İzmir ekibi, sezon başında KV Kortrijk'den kiralanan ve 5 gol, 6 asistlik performansıyla sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip olan kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Teknik heyet 26 yaşındaki Cezayirli'nin genel performansından memnun olsa da Süper Lig'deki yüksek tempo göz önüne alındığında ve oyuncunun sürekli sakatlık problemine takılması opsiyonunun kullanılmamasındaki baş etken olduğu ifade edildi.

Messaoudi, geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle 10 lig maçında forma giyemedi.

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