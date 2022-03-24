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Ankersen sürprizi

Başkan Mehmet Sepil’in istifasıyla Danimarkalı iş ve spor insanı Ankersen, Göztepe’ye talip oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Ankersen sürprizi
Başkan Mehmet Sepil'in istifasıyla sosyal medyada birçok şirket ismi Göztepe ile anılırken, Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in sarı- kırmızılılarla 6 aydır resmi olarak görüştüğü öğrenildi. Ankersen, Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak adını dünyaya duyurdu. 39 yaşındaki iş insanı, İngiltere'de Brentford'u 74 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere Premier Lig'e çıkardı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü bildirilirken, Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi.
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