Nestor El Maestro: “Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız”

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstekli bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen El Maestro, "Takım olarak iki noktada çok iyiydik. Arzu isteğimiz iyiydi. İyi mücadele ortaya koyduk ikili mücadelelerde iyiydik. Tempo ve oyun karakteri iyi olduktan sonra her maçı alırsınız. Takım olarak yaptığımız şey buydu ve kazandık" şeklinde konuştu.



"SONRADAN GİREN OYUNCULARIN PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"

10. haftada karşılaşacakları Trabzonspor müsabakası ile ilgili de konuşan Maestro, "Trabzonspor maçında farklı takıma karşı oynayacağız. O maçta 3-4-3, 4-4-2 mi olur net söyleyemiyorum. Hocalar takımları devraldıklarında 6 hafta yeni şeyler deneyip, neyin daha iyi olduğunu görmeye çalışırlar. Yeni şeyler deneyip oyuncularımı, takımımı anlayabilme fırsatını ancak yakalayabildim. İyi bir takımımız var. Bugün en önemli şey sonradan oyuna girenlerin Berkan, Tjanic, Kerim gibi oyuncuların çok iyi performans vermeleriydi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacak" açıklamasını yaptı.



"ZOR ZAMANLARDA ÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"

Kötü sonuçlar aldıkları zamanlarda takımın birbirine olan inancını kaybetmediğini ifade eden deneyimli teknik adam, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Futbolda kontrol edebileceğimiz şeylere çalışırsınız. Sistem gibi, oyuncuların üzerinde değiştirebileceğiniz şeyler gibi. Hissel olarak bakarsanız değiştirmek zordur. Şans faktörleri de vardır. Her iki takım için de zorlu şeylerdir. Önemli olan nokta Göztepe'de birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda tabloya baktığımızda aşağıda olduğumuzu görünce bile iyi sonuçlar için ümidimizi kaybetmedik."