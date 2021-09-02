Göztepe Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla beraber teknik direktör değişiklikleri de tekrar gündeme geldi. Son olarak, Ünal Karaman; Göztepe'yle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Yalçın Koşukavak, Şenol Can ve Samet Aybaba'dan sonraki dördüncü görev değişikliği Göztepe'de yaşanmış oldu. İzmir temsilcisi, Karaman'ın koltuğu için Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı.

8 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE

Futbola, Almanya'nın Stuttgart Kickers ekibinde başlayan Tayfun Korkut, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını terletmişti. Teknik direktörlük kariyerinde de A Milli Takım'da görev alan çalıştırıcı, 2012-13 sezonunda Abdullah Avcı'nın idaresinde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Korkut, 8 yıllık aradan sonra bu kez Göztepe'nin başına geçecek.

Bugün ilk idmanına çıkacağı öğrenilen Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Almanya'da yetişti. Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tayfun Korkut, 42 defa da A Milli Takım'da görev yaptı. Korkut, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, Başkan Mehmet Sepil döneminin 12'nci teknik adamı oldu.